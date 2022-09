Ciampino

“Con la Sardegna nel cuore”: il gruppo folk tutto al femminile a Ciampino assieme alle maschere di Gadoni

Un weekend fuori porta per il gruppo folk Campidanesas di Oristano che – assieme alle associazioni Maimoni e Grastula di Gadoni – ha partecipato a Ciampino all’evento “Con la Sardegna nel cuore”, organizzato dall’associazione “Grazia Deledda”. Tre giorni non-stop di spettacoli, sfilate e balli in un clima di festa, con numerosi stand di aziende e artigiani venuti dalla Sardegna per far conoscere cibo e creazioni.

“Finalmente dopo il Covid abbiamo ripreso a portare in giro le nostre tradizioni”, spiega Francesca Cau, presidente del gruppo folk Campidanesas, “e a farle conoscere anche a livello nazionale, portando un po’ di Sardegna anche ai sardi lontani, che sono accorsi numerosi a fare festa con noi”.

Le maschere di Gadoni hanno poi incantato i visitatori esibendonsi con Su Maimoni, la figura bestiale ricoperta di pelli e campane che furiosamente cerca di assalire gli astanti ma è tenuto a bada dagli Stramaionis, incappucciati e coperti di fuliggine. Lo spettacolo prevedeva poi l’ingresso della figura di Sa Grastula, l’uomo che impersona la vedova, col volto coperto da stracci, invidiosa delle giovani donne e inizia a vagare intorno ai presenti. “Gli Stramaionis, però“, aggiunge poi Francesca Cau, “riescono ad avere la meglio sulla bestia. E infine, entrano in scena tre donne dell’associazione per recitare S’attidu, il canto di morte”.

Il gruppo folk Campidanesas ha invece fatto conoscere i costumi e presentato le danze sarde, portando i balli del Campidano di Oristano sia sul palco che per le vie della città.

“Il gruppo è nato con l’intento di rappresentare l’intero circondario oristanese”, prosegue Francesca Cau, “accomunato dalla stessa tradizione sia per quanto concerne i balli che per quanto concerne l’abito tradizionale. Provengono infatti da diversi centri del Campidano e vestono a s’antiga, con pezzi autentici, tutti diversi ma fedeli alla tradizione autentica. Dopo lo spettacolo, i balli in piazza con la musica dell’organettista Alessandro Nonnis e il coinvolgente ballu tundu: tutti insieme, ospiti, ospitanti e pubblico. Sembrava di essere in Sardegna, per il calore che si respirava”.