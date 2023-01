Un fine settimana di eventi a Monserrato: cultura, spettacolo, tradizioni e folklore

Un fine settimana di eventi a Monserrato: cultura, spettacolo, tradizioni e folklore in programma sabato e domenica.

La città si prepara a offrire un ricco programma per l’ultimo

Gruppo Di Cultura Popolare e alle associazioni locali hanno organizzato una grande festa per celebrare l’evento che, dopo la pausa imposta dalle restrizioni legate alla pandemia, illuminerà nuovamente la città.

A seguire, balli sardi con Carlo Boeddu, Silvano Fadda, Matteo Piras, Giuseppe Cillara e Carlo Crisponi e durante la serata ci sarà la degustazione di piatti tipici sardi, malloreddus e fave lesse, a cura dell’associazione “Sa carriadroxia”.

Domenica presso la casa della Cultura alle ore 19 verrà presentata “La dolcezza del no”, studio drammaturgico del gruppo di lavoro “Bande a part” liberamente ispirato all’Antigone di Sofocle.

Non solo: ieri mattina la giunta ha approvato un calendario che ha coinvolto i ragazzi di una classe dell’istituto “Scano” rivolto ai ragazzi delle terze medie: ogni mese verrà presentata una donna che racconterà l’olocausto. Il comune ha lasciato libero spazio alle scuole per commemorare la giornata del 27 gennaio e ricordare gli eventi tragici accaduti in passato durante tutto l’arco dell’anno scolastico, affinché venga approfondito il tema e le conseguenze legate ad esso soprattutto tra le generazioni più giovani.

weekend di gennaio: l’appuntamento più atteso è quello del “Su Fogadoni” che si svolgerà questa sera a partire dalle 19. Dopo la benedizione verrà acceso il fuoco, simbolo di una tradizione cara ai monserratino che si svolge, oramai, da decenni. Quest’anno l’amministrazione guidata dal sindaco Tomaso Locci, in sinergia con l’assessore alla cultura e tradizioni agricole, vitivinicole e popolari, spettacolo, lingua sarda Emanuela Stara, la Pro Loco Monserrato e il