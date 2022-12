Samugheo

Alla scoperta del territorio e delle tradizioni del Mandrolisai

Tutto pronto per Mojos e Marigas, la rassegna organizzata dal Comune di Samugheo che nel fine settimana celebrerà l’eccellenza delle produzioni agroalimentari del Mandrolisai e le peculiarità locali, con mostre, artigianato e folklore.

“Il nostro intento è quello di rilanciare Samugheo e il Mandrolisai attraverso le produzioni locali e il patrimonio storico del paese”, ha spiegato il sindaco Basilio Patta. “Contiamo su una buona partecipazione non solo del pubblico, ma anche di aziende e associazioni”.

Saranno trentadue i siti d’interesse che animeranno il centro di Samugheo – come mostra la mappa interattiva – nelle giornate del 3 e 4 dicembre, proponendo i propri prodotti e ospitando delle mostre, tra le quali una sui costumi tradizionali del paese.

“Questa non sarà solo una festa: si configura come un evento introduttivo a tutti gli interventi di sensibilizzazione ed educazione dei giovani sulle potenzialità del territorio, con un’ottica di lotta allo spopolamento”, ha concluso il sindaco Patta.

Leggi il programma completo

L’escursione al Castello Medusa. La valorizzazione di Samugheo passa anche attraverso la scoperta della ricchezza dei suoi siti naturalistici e archeologici, con un’escursione dedicata agli amanti del trekking nella mattina di sabato fino al Castello Medusa, la rocca circondata da dirupi e colline la cui storia rimane un mistero. Appuntamento alle 9 al rifugio Castello Medusa per una camminata di circa 8,5 km, con un passaggio da 480 m sul livello del mare ad appena 170, con gli esperti di Samugheo Trekking.

Durante il percorso si avrà l’occasione di visitare la spelonca murata Sa ‘omo ‘e sa pagia de Cugutzu, usata in antichità come deposito per paglia e foraggio e in seguito riconvertita a ricovero per bestiame; le domos de Janas de Ispelunca Ebres e infine Sa ‘rutta ‘e sa Conca ‘e su Cuaddu, la grotta più grande del territorio ancora viva e casa di geotritoni e pipistrelli (qui l’accesso sarà contingentato, dividendo gli escursionisti in gruppi più piccoli). Per informazioni e adesioni chiamare il numero 340.0626716.

Parcheggi. Sono state individuate diverse aree in grado di accogliere automobili e autobus. Le prime potranno sostare in via Kennedy, preferibilmente sul lato destro in direzione Busachi, in via della Pace e nella circonvallazione Nord; gli autobus invece saranno indirizzati nella piazzola di sosta di fronte al cimitero in via Kennedy, nell’area mercatale, nel piazzale antistante la piscina in via Veneto e in via Busachi.