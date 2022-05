“Siamo ancora in fase di gara, la Regione ha indetto un bando, ci destinerà un contributo e ci sarà una piccola compartecipazione del Comune. Non sappiamo ancora l’ammontare dei finanziamenti regionali e chi gestirà il servizio di salvamento a mare”, aggiunge il sindaco.

“Sul litorale ci sarà una postazione di salvataggio”, fa sapere il sindaco Gian Giuseppe Vargiu. “Anche quest’anno il servizio verrà attivato nei weekend da inizio luglio a metà settembre. Ad agosto i bagnini saranno presenti in mare ogni giorno. I bagnini avranno a disposizione mezzi di soccorso come salvagente e pattino”, prosegue il primo cittadino.

Per la provincia di Oristano una significativa capacità ricettiva, sulla quale ci sono molte aspettative. L’amministrazione comunale di Narbolia lavora perché non restino deluse.

Il sindaco Gian Giuseppe Vargiu

