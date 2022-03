Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Asmel conta ormai oltre 3.800 aderenti presenti in tutte le regioni italiane, compresa la Sardegna. Questa sinergia accresce anche la portata strategica dell’Elenco di idonei che si propone come una risposta concreta e tempestiva alle esigenze dell’intero territorio.

L’iniziativa, cui tutti i Comuni della Sardegna possono aderire, coinvolge già più di 60 amministrazioni, tutte socie di Asmel, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali. Rappresenta un modo più facile e veloce, rispetto al classico concorso pubblico, di procedere all’assunzione da parte degli enti locali in conformità a tutte le regole contabili.

Il 12 aprile è in pubblicazione su Gazzetta Ufficiale il maxi-bando di selezione unica per istituire un elenco di idonei per vari profili professionali da cui i Comuni che hanno sottoscritto l’accordo con Asmel potranno attingere senza sforzi organizzativi e secondo necessità.

I Comuni di Bosa, Cabras e Santu Lussurgiu si confermano all’avanguardia e, raccogliendo le opportunità del Dl Reclutamento, hanno aderito all’accordo per la creazione di un elenco di idonei da cui attingere per coprire il fabbisogno di personale adeguato alle necessità di attuazione del Pnrr.

Fonte: Link Oristano

