Stamane, a causa del maltempo, il sindaco di Siamanna Franco Vellio Melas ha fatto sgomberare precauzionalmente la scuola materna di via Gramsci. Un violento temporale poco prima delle 9 ha scaricato sulla zona una impressionante quantità d’acqua. Aule vuote oggi anche a Terralba: ieri sera il sindaco Sandro Pili aveva firmato un’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole cittadine per precauzione, visto l’avviso su rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali. Si tornerà quindi in classe domani. A Siamanna si è ripetuta la situazione di alcuni anni fa, con l’esondazione del rio Cuccu. La scuola materna sorge nella zona più bassa del paese e il fiume – che raccoglie le acque del monte Grighine – ha allagato quella parte di Siamanna. Il sindaco Franco Vellio Melas per prudenza ha disposto la chiusura della scuola materna, dove si trovavano, oltre alle suore, nove bambini.

Un altro bambino lascia la scuola materna in braccio a un forestale

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Forestale, per assistere bambini e insegnanti nell’evacuazione della scuola: la strada davanti al cancello era completamente invasa dall’acqua.

La via Gramsci, impraticabile nel tratto davanti al cancello della scuola materna

“In un attimo è venuto giù il mondo”, racconta il sindaco Melas, “una bomba d’acqua si è riversata sulla nostra zona, allagando le campagne attorno al paese. Il rio Cuccu ha esondato, come spesso accade, e per evitare pericoli ho fatto chiudere la scuola materna. Ora la situazione è tornata alla normalità. Purtroppo il progetto di deviare il fiume non è stato ancora attuato. La Regione ha assegnato da tempo un milione di euro al nostro Comune e anche a Siapiccia ma finché quei fondi non saranno effettivamente disponibili non potremo effettuare i lavori. Per fortuna nei giorni scorsi avevamo provveduto a pulire pozzetti e caditoie, ma quando piove così tanto l’acqua non riesce a defluire”.

Franco Vellio Melas

Dall'archivio, i vigili del fuoco a Siamanna qualche anno fa per l'evacuazione della scuola materna

Nella notte ci sono stati solo due interventi dei vigili del fuoco a Solarussa, per un allagamento, e ad Arborea per la caduta di alcuni alberi. In ogni caso l'allerta meteo rimane ed occorre prestare la massima attenzione. Giovedì, 29 settembre 2022

