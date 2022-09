Cagliari

La Uil-Pa segnala ancora un episodio di violenza in carcere

Ennesima aggressione ai danni degli agenti della polizia penitenziaria nel carcere di Uta, nel Cagliaritano. Un detenuto ha colpito con un bastone due poliziotti, finiti in ospedale, e subito dopo ha cercato di incendiare la propria cella.

Sono stati momenti di tensione nell’istituto. Dopo una telefonata con i propri familiari, il detenuto – già protagonista in passato di atti di violenza – ha chiesto di andare all’infermeria centrale, senza un motivo apparente. Quando l’agente gli ha chiesto di attendere nella propria cella, per dargli il tempo di chiamare il personale sanitario, il detenuto ha afferrato un bastone e l’ha colpito con violenza.

A fatica e grazie all’intervento di un altro poliziotto, accorso in aiuto del collega aggredito, il detenuto è stato immobilizzato e riportato in cella.

Mentre i due agenti della polizia penitenziaria venivano accompagnati al pronto soccorso di un ospedale di Cagliari, il detenuto ha appiccato un incendio nella propria cella, mettendo a rischio anche le altre persone presenti in quella sezione.

Anche in questo caso è stato provvidenziale l’intervento di altri poliziotti, che sono riusciti a domare le fiamme prima che potessero propagarsi pericolosamente.

L’episodio è stato segnalato da Michele Cireddu, segretario generale della Uil-Pa Polizia penitenziaria per la Sardegna. “Mentre arriva nell’Isola il segretario nazionale Gennarino Defazio per visitare gli istituti di Sassari e Tempio”, ha detto il sindacalista, “denunciamo l’ennesima violenza perpetrata a danno dei nostri poliziotti nell’istituto di Uta, dove si verifica un numero di eventi critici che, con le proporzioni numeriche della popolazione detentiva, non ha paragoni in tutta la penisola”.

“Così non si può andare avanti, si lavora in un vero e proprio caos infernale, senza linee guida, senza supporti ed in perfetta solitudine”, ha aggiunto Cireddu. “I vertici dell’Amministrazione, le altre istituzioni e la politica continuano a far finta che tutto vada bene. Intanto gli agenti, che rappresentano lo Stato, continuano a pagare l’inerzia di chi dovrebbe intervenire. Ai poliziotti aggrediti va la vicinanza di tutti i livelli della Uil”.

Martedì, 20 settembre 2022