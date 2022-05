Simaxis

Sulla facciata del municipio l’apparecchio donato dai volontari della SVS



Simaxis fra qualche giorno sarà un paese cardio-protetto. Sabato mattina, in occasione del Defibrillation Day, l’associazione Soccorso Volontari Simaxis donerà alla comunità un defibrillatore semiautomatico. Lo strumento salvavita sarà installato sulla facciata del Municipio.

“Stiamo dando corpo a un progetto che avrebbe dovuto essere svolto negli anni scorsi, ma era stato bloccato a causa dell’emergenza coronavirus”, spiega il vicesindaco, Marco Mottura.

Sabato la manifestazione per la consegna dell’apparecchio salvavita avrà inizio alle 10 e i volontari faranno alcune dimostrazioni in piazza. “Daremo ai nostri concittadini le informazioni essenziali sull’utilizzo del Dae, in tre mosse”, spiega Natalina Tanda, presidente dell’associazione Soccorso Volontari Simaxis, che fa parte dell’Anpas – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze.

“Successivamente”, spiega ancora Natalina Tanda, “nel nostro centro di formazione Anpas faremo la formazione per i dipendenti comunali”.

“Abbiamo scelto di cominciare da loro”, spiega il vicesindaco Mottura, “in modo tale da avere subito qualcuno che lavora ogni giorno vicino al defibrillatore, e possa attivarlo in tempi rapidi in caso di necessità. Seguiranno poi altri corsi dedicati ai rappresentanti di associazioni e ai barracelli”.

All’installazione del primo Dae nella piazza del Comune ne seguiranno altre: “Almeno altri due apparecchi”, annuncia la presidente di Svs, spiegando come l’incidenza di morte cardiaca improvvisa sia mediamente di 1 ogni 1000 abitanti l’anno. “Ciò significa che in un paese come il nostro potrebbe riguardare tra le due e le tre persone e mezzo. In questi casi i primi minuti sono fondamentali per salvare una vita”.

All’incontro di sabato, insieme ai volontari dell’associazione e all’amministrazione comunale, parteciperanno anche alcune classi delle scuole medie.