“Sento di dover fare i più sinceri e vivissimi complimenti a Luca Mura per la passione, la capacità e professionalità con cui, grazie ai suoi piatti, riesce a rappresentare e raccontare, in modo impeccabile, il nostro territorio”, ha scritto il sindaco Tendas.

A lui sono andati gli auguri del sindaco di Solarussa Mario Tendas: “Per un sindaco sapere che un caro e giovane concittadino è riuscito non solo a rappresentare la Sardegna ma a primeggiare in un concorso culinario nazionale, organizzato dalla RAI, è motivo di grande soddisfazione e di immenso orgoglio!!”.

In onda su Rai 1 Un cuoco originario di Solarussa Luca Mura, insieme alla collega Vitalia Scano, regala la vittoria alla Sardegna nella popolare trasmissione Camper in onda su Rai 1, condotta da Tinto e Roberta Morise, che portano alla scoperta dell’Italia in questa estate 2022.

Fonte: Link Oristano

