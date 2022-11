Cagliari

Completata la prima fase del progetto dell’associazione Socialismo Diritti Riforme

Una nuova possibilità per un gruppo di detenute nella sezione femminile della casa circondariale di Cagliari-Uta: qualche giorno fa hanno ricevuto un attestato per la prima parte del corso di formazione per parrucchiera, organizzato per iniziativa dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme” in collaborazione con la Direzione dell’istituto e realizzata da Francesca Piccioni, titolare della Hair School di Quartu Sant’Elena, con il sostegno della Fondazione di Sardegna.

“Il progetto di SDR”, ha detto il direttore del carcere, Marco Porcu, “dimostra ancora una volta il significativo ruolo svolto dal volontariato all’interno dell’istituto. Un impegno costante e concreto che rende il nostro quotidiano lavoro meno gravoso, soprattutto quando produce occasioni di crescita culturale e apre prospettive professionali”.

“Seppure si tratti di un prima fase, il percorso di formazione ha consentito alle ragazze detenute di apprendere aspetti della professione fondamentali che hanno spaziato dall’accoglienza della cliente fino al colore passando per il lavaggio e l’asciugatura dei capelli e il montaggio dei bigodini”, ha detto Francesca Piccioni, insegnante del corso. “Abbiamo lavorato sulle testine ma anche con le modelle, con risultati apprezzabili”.

La cerimonia di consegna degli attestati si è svolta nel locale della parruccheria alla presenza del direttore Marco Porcu – che ha consegnato personalmente il diploma a ciascuna delle corsiste – e delle funzionarie giuridico-pedagogiche Emiliana Podda e Pamela Cireddu. Hanno partecipato anche l’insegnante Francesca Piccioni, la vicepresidente di SDR Rina Salis, la referente per le carceri Maria Grazia Caligaris e il socio Luigi Demurtas.

“Questa iniziativa che oggi si conclude con gli attestati è nata 5 anni fa, quando grazie ad alcune parrucchiere volontarie come Francesca Piccioni fu possibile realizzare un percorso sul benessere”, ha spiegato Maria Grazia Caligaris. “Oggi abbiamo aggiunto un nuovo tassello e speriamo di poter continuare il corso, per garantire una formazione utile a chi, concluso il periodo di perdita della libertà, tornerà nella società con un titolo professionale e con maggiori opportunità di reinserimento lavorativo”.

“Siamo particolarmente grate del contributo del volontariato nel percorso riabilitativo delle detenute”, ha aggiunto la funzionaria Emiliana Podda. “Le iniziative di formazione rendono il periodo di perdita della libertà più significativo e favoriscono una migliore relazione con e tra le detenute”.

“Il corso è stato un’occasione per noi importante”, hanno concluso alcune detenute. “Abbiamo imparato tante cose e lo abbiamo fatto in un contesto molto positivo. Studiare è stato molto piacevole. Desideriamo quindi ringraziare tutti e in particolare la Direzione per averci data questa opportunità”.

Sabato, 26 novembre 2022