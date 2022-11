Cagliari

Le informazioni utili

Dall’animazione al videogame: il nuovo corso della Sardegna Film Commission per imparare a creare e produrre un videogioco

Il workshop in “Game Production” è un’occasione unica per sviluppare progetti in corso grazie a una full immersion pratica e teorica condotta da Pietro Righi Riva, giovane e pluripremiato game designer, che si concentrerà su tutti i passaggi fondamentali per rendere il processo creativo e produttivo di un videogioco più rapido e consapevole.

È online il bando per partecipare al workshop in “Game Production” nato dalla necessità, individuata dalla Fondazione Sardegna Film Commission — anche alla luce dello sviluppo esponenziale del progetto NAS Nuova Animazione in Sardegna — di approfondire i vari aspetti e le fasi che caratterizzano la produzione di un videogioco, dalle basi di pianificazione e progettazione sino al lancio e al marketing, attraverso una serie di lezioni approfondite sulle sfide incontrate da autori e piccoli studi, e sulle tecniche utilizzate per superarle.

Il corso segue l’uscita mondiale di Saturnalia, un’avventura horror onirica di sopravvivenza ambientata in una Sardegna inedita, tra storia e tradizioni popolari, disponibile dal 27 ottobre su tutte le console, e su pc via Epic Games Store. Saturnalia è anche il primo videogame italiano creato in collaborazione con una film commission ed è stato creato del team internazionale di Santa Ragione, studio di game design italiano che ha prodotto videogiochi pluripremiati come MirrorMoon EP, FOTONICA e Wheels of Aurelia, co-fondato da Pietro Righi Riva, il quale sarà il formatore del nuovo corso della FSFC.

Il workshop, per i dieci partecipanti selezionati sulla base dei progetti di videogioco presentati, si terrà Marzo 2023 a Cagliari e avrà la durata di 5 giorni. L’orario del corso prevederà delle lezioni frontali dalle ore dalle 10:00 alle 13:30 dalle 15:00 alle 18:30, dal lunedì al venerdì. Sono inoltre incluse due revisioni individuali da 45 minuti a progetto, da svolgersi in remoto.

Per partecipare è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore e presentare un’idea progettuale. La domanda di partecipazione, pena la non ammissibilità, dovrà essere redatta secondo le indicazioni del bando e corredata da un progetto di videogioco e da un portfolio artistico (consulta il bando e gli allegati). La domanda dovrà pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 19 del prossimo 19 dicembre all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Domenica, 27 novembre 2022