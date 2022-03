Roma

Ordinanza della Protezione civile

Arrivano i sostegni economici per i profughi dell’Ucraina. Sono contenuti nell’Ordinanza della Protezione civile adottata oggi dopo i provvedimenti del Governo.

“Il Dipartimento della protezione civile”, si legge, “è autorizzato a riconoscere alle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 e che abbiano trovato autonoma sistemazione, un contributo di sostentamento una tantum pari ad euro 300 mensili pro capite, per la durata massima di tre mesi decorrenti dalla data di ingresso nel territorio nazionale, convenzionalmente individuata nella data di presentazione delle richiesta di protezione temporanea ove non altrimenti determinabile, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022”.

“In presenza di minori, in favore dell’adulto titolare della tutela legale o affidatario, è riconosciuto un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni”.

Differente il sostegno per i profughi che trovano sistemazione in strutture di accoglienza. Un aiuto indiretto.

Per chi non ha un contatto dove andare, il governo tramite gli enti locali e le associazioni del terzo settore sta costruendo una rete di accoglienza diffusa. Chi ospiterà riceverà un contributo fino ad un massimo di 33 euro al giorno per ogni profugo assistito. Nelle prossime ore verrà pubblicata una manifestazione di interesse rivolta alle associazioni del Terzo Settore, ai centri per il volontariato e agli enti religiosi perché comunichino la loro disponibilità ad accogliere i profughi, fino ad un massimo di 15 mila persone. Successivamente verranno attivate le convenzioni tra Protezione Civile, Conferenza delle Regioni, Anci ed enti interessati.

Martedì, 29 marzo 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.