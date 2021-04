Un contagio in municipio: chiudono gli uffici comunali di Modolo

Il coronavirus arriva a Modolo, anche se per il momento non risulta alcun residente positivo. Il sindaco Omar Aly Kamel Hassan ha comunicato un caso tra i dipendenti comunali. Il positivo non risiede però nel paese e non è neppure domiciliato a Modolo. Nelle prossime ore, forse già domani, tutti i dipendenti del Comune e gli esponenti della Giunta che sono entrati a contatto con il positivo si sottoporranno al tampone molecolare.

Il sindaco ha inoltre annunciato che, in accordo con le autorità sanitarie, nei prossimi giorni verrà organizzato uno screening con i tamponi rapidi che coinvolgerà tutta la popolazione.

Il sindaco Omar Aly Kamel Hassan ha attivato in forma permanente il Centro operativo comunale, per gestire la situazione e assicurare il coordinamento dei servizi di assistenza. Il sindaco ha poi disposto la chiusura degli uffici comunali. Le prestazioni all’utenza potranno comunque essere erogate per via telematica o telefonica.

La notizia della positività al coronavirus del dipendente comunale è stata confermata a Omar Aly Kamel Hassan dal diretto interessato. Il dipendente comunale presta servizio anche in altri enti locali.

Modolo conserva dunque il bollino Covid-free. Dall’inizio dell’emergenza nel piccolo centro della Planargia non sono stati accertati casi di contagio da coronavirus. Negli ultimi giorni però in tanti in paese hanno manifestato dubbi e perplessità su alcuni presunti contagi non confermati dal sindaco che ha fornito la seguente spiegazione: “Siamo in attesa dell’esito dei tamponi molecolari a cui si sono sottoposti oggi due residenti. Si tratta di soggetti che prima di Pasqua sono entrati in contatto con un positivo in un altro comune. Da diversi giorni i due residenti e i loro conviventi sono però in isolamento volontario”.

“Modolo”, conclude il sindaco, “non è stata ancora toccata dal coronavirus, ma prima o poi il Covid-19 arriverà. Per questo motivo è importante prevenire con gli screening e accelerare sulla campagna vaccinale”.

Martedì, 6 aprile 2021

