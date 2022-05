Oristano

Le iniziative in programma lunedì 9 maggio. Sarà possibile partecipare al contest per tutto il mese



In occasione della Giornata dell’Europa che si celebra ogni anno il 9 maggio, la Regione Sardegna, per il tramite dell’Autorità di Gestione del Por Fesr – Centro Regionale di Programmazione, ha promosso un concorso fotografico su Instagram per raccontare attraverso idee, storie, progetti, viaggi, racconti e persone la propria idea di Europa in Sardegna. Il contest si chiuderà il prossimo 30 maggio.

Il post che otterrà il maggior numero di “like” e verrà giudicato attinente dalla giuria tecnica farà vincere all’autore un viaggio studio per due persone della durata di tre giorni a Bruxelles, con una visita alle istituzioni europee. Il secondo e terzo posto si aggiudicheranno una fotocamera digitale.

Gli appuntamenti

La Giornata dell’Europa celebra la pace e l’unità. Una ricorrenza che quest’anno assume un particolare significato per la guerra in corso in Ucraina. Anche la Sardegna sarà protagonista con una serie di eventi diffusi che si svolgeranno nelle città di Cagliari, Sassari, Olbia, Oristano e Nuoro. Alcune delle più belle piazze dell’isola sono state colorate con i graffiti dedicati alla bandiera dell’Europa, il tutto all’insegna della sostenibilità grazie all’utilizzo di materiali biodegradabili.

Piazza Italia a Sassari è stata la prima città sarda a colorarsi d’Europa, seguita da piazza Regina Margherita a Olbia, piazza Satta a Nuoro e la bellissima piazza Roma a Oristano. L’ultima è stata Cagliari con le piazze Costituzione e Ravot. Le decorazioni, realizzate con una miscela alimentare a base yogurt, sono 100% sostenibili e facilmente rimovibili, con un bassissimo impatto sull’ambiente.

In tutte le città coinvolte, lunedì 9 maggio alle 18 risuonerà in contemporanea l’inno ufficiale europeo (il movimento finale della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, noto come Inno alla Gioia) seguito da una performance itinerante per le vie del centro, con cinque marching band provenienti dai vari paesi della Sardegna. A Cagliari sarà protagonista la Seuinstreet Band che si esibirà, tra l’altro, sotto il Bastione di Saint Remy.

Nel capoluogo regionale, gli spazi della Manifattura Tabacchi ospiteranno gli studenti e le studentesse delle scuole sarde che animeranno una giornata ricca di sport, quiz, dibattiti, premiazioni, un contest fotografico e tanta musica, il modo migliore per celebrare un Europe Day indimenticabile. Ricchissimo il programma della Giornata che vede la collaborazione, tra gli altri, dell’Ufficio scolastico regionale.

Il programma per il 9 maggio si aprirà alle ore 10 con un talk dal titolo “L’Europa dei Giovani” che vedrà la partecipazione di Giuseppe Fasolino (assessore regionale alla Programmazione), Massimo Temussi (Autorità di gestione Por Fesr Sardegna – Dg CRP Regione Sardegna), Willibrordus Sluijters (capo unità DG Politica regionale e urbana – Commissione Europea) e Tiziana Putzolu (consigliera di parità – Regione Autonoma della Sardegna). Modera Giuseppe Chiellino, giornalista de Il Sole24Ore.

Seguiranno due momenti con il coinvolgimento diretto delle scuole sarde. Alle ore 11.30 andrà in scena l’Europe School Contest: gli istituti scolastici di Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro e Olbia si sfideranno a colpi di quiz sui temi dell’Europa, guidati dallo scrittore Flavio Soriga.

Alle 15 sarà la volta delle premiazioni di Asoc Sardegna. A Scuola di OpenCoesione (Asoc) è un percorso didattico innovativo finalizzato a promuovere e sviluppare nelle scuole italiane principi di cittadinanza attiva e consapevole, attraverso attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali. Nell’isola hanno partecipato 14 classi, il percorso è stato concluso da 10 e le premiazioni riguarderanno le prime tre in classifica. Interverranno i rappresentanti ilTeam di Asoc Roma, di Europe Direct Sardegna, Europe Direct Nuoro e Istat. Interverrà anche Francesca Raimondi (DG Regio – Commissione Europea). La conduzione sarà affidata a Flavio Soriga.

A partire delle ore 16 in programma quattro talk dedicati ai temi europei:

1) Transizione Verde (Marco Mari, presidente Green Building Council Italia);

2) Imprenditorialità e sviluppo locale (Daniela Falconi, imprenditrice e sindaca di Fonni);

3) Politica di Coesione e territorialità (Francesco Molica, direttore delle Politiche regionali alla Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime);

4) Fondo per una transizione giusta (Giorgio Martini, Autorità di Gestione Programma Nazionale JTF – Just Transition Fund).

Modera Raffaele Paciello, responsabile dell’unità “Communication and Public Policies” per la Fondazione Giacomo Brodolini.

Per tutta la giornata saranno poi allestiti dei campi da gioco per la partecipazione libera degli studenti agli sport della scherma, badminton e calcio balilla.

La data del 9 maggio segna l’anniversario della storica dichiarazione in cui l’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman espose l’idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa, che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni europee. La proposta di Schuman è considerata l’atto di nascita di quella che oggi è l’Unione europea.

Nell’anno europeo dei giovani, la Giornata dell’Europa intende infine valorizzare l’importanza della gioventù europea nella costruzione di un futuro migliore: più verde, più inclusivo e più digitale.

La Giornata dell’Europa sarà seguita con continui aggiornamenti sui canali social del Fesr Sardegna con una diretta video sulla pagina Facebook @PORFESRSardegna. Hashtag ufficiali dell’evento sono #europeday e #europedaysardegna

Il concorso fotografico sui social

Per partecipare al concorso basta aver compiuto 16 anni, postare sul proprio profilo una foto, un video o un reel, con gli hashtag #EuropeDay #EuropeDaySardegna e il tag @fesrsardegna.

I temi scelti sono:

a) Sardegna + Intelligente insieme all’Europa (digitalizzazione e competitività);

b) Sardegna + Verde insieme all’Europa (Ambiente e Sviluppo sostenibile);

c) Sardegna + Inclusiva insieme all’Europa.

Nel post si dovrà spiegare perché il contenuto scelto è rappresentativo dell’idea di una Sardegna + Intelligente / + Verde / + Inclusiva in chiave europea.

Il contest rientra tra le varie iniziative che l’Autorità di gestione del Por Fesr Sardegna realizza nell’isola per coinvolgere i cittadini e far conoscere i progetti finanziati dall’Unione europea, che concorrono a migliorare la vita quotidiana dei sardi.



Mercoledì, 4 maggio 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.