L’artista Mario Gaspa è il primo vincitore del “Premio Salvatorangelo Spanu”, un concorso di pittura estemporanea inserito nel programma del “Carrasegare ‘Osincu 2022”. Al secondo posto, il maestro Antonio Vincenzo Tanda mentre il terzo posto è andato a un giovane artista, Giuseppe Gaspa.

Il Comune di Bosa e l’associazione Karrasegare ‘Osinku hanno voluto ricordare così Salvatorangelo Spanu, artista ed editore bosano scomparso 15 anni fa.

In gara undici artisti isolani, distribuiti in diversi punti della città, che si sono cimentati sul tema “I colori del Carnevale di Bosa” e hanno realizzato dei lavori molto interessanti, rendendo competitivo il concorso e mettendo a dura prova la giuria – composta dal rettore dell’Università di Sassari, Attilio Mastino, e dai maestri Mariano Chelo e Mario Adolfi – nella scelta delle tre opere da premiare.

Il maestro Mario Gaspa ha portato a casa il primo premio (del valore di 1.200 euro) con un quadro che richiamava le mascherate tipiche de s’ Attittidu e di Giolzi: dal nero del mattino, al bambolotto, il biberon di latte e il bicchier di vino e il bianco della notte, fino al pupazzo in fiamme e nello sfondo la Cattedrale. “Maestria che bilancia armoniosamente luci e ombre, rendendo la profondità di vuoti e pieni. Lavoro perfettamente equilibrato”: questo è stata la valutazione della giuria.

Il secondo posto e il premio da 1.000 euro sono andati al maestro Antonio Vincenzo Tanda. La giuria ha letto così il suo lavoro: “Argomento trattato dando un taglio nuovo al Carnevale di Bosa, con una folla di figuranti che si accalca tra la chiesa del Rosario e la cattedrale, saturando di colori e forme il Corso nel rapporto irrisolto tra il sacro e il profano”.

Per il testo posto (che vale 800 euro) il neolaureato artista Giuseppe Gaspa ha messo al centro della sua opera la maschera del Giolzi, con il falò che distrugge e purifica. La giuria ha apprezzato l’idea: “Un momento di teatro popolare colto dall’artista con emozione e voglia di ritrovarsi. In evidenza la tragedia del fuoco della fine del carnevale per una speranza di rinascita”.

Dopo il saluto del sindaco Pier Franco Casula e del maestro Mario Adolfi, Attilio Mastino e Mariano Chelo hanno ricordato l’importanza della figura dell’amico scomparso Salvatorangelo Spanu, editore di numerose pubblicazioni sulla città di Bosa e autore di diversi lavori di grafica, attraverso un dialogo ricco di spunti artistici e richiami alla vita dell’artista.

Alla consegna dei premi erano presenti i nipoti di Salvatorangelo Spanu, Silvia ed Enrico, che hanno portato il saluto della famiglia e hanno descritto lo zio come artista a colori, una frase frase che sintetizza in modo impeccabile la figura di Salvatorangelo.

Il sindaco Casula ha annunciato l’intenzione di programmare un evento per il prossimo anno, in occasione della ricorrenza dell’80° anniversario della nascita di Spanu.

In chiusura, il primo cittadino e il presidente dell’associazione Karrasegare ‘Osinku hanno ringraziato l’assessore alla Cultura, Paola Pintus, e il gruppo di lavoro del Comune per la programmazione del Carnevale edizione 2022; la società TACS – Musei Casa Deriu, per la collaborazione prestata; l’associazione Strada della malvasia e l’Ea di Bosa per aver messo a disposizione i locali; e tutti i componenti dell’associazione Karrasegare ‘Osinku, che ha garantito l’accoglienza e il rinfresco a tutti i partecipanti.