Oristano

Scade il mandato del presidente Faedda e la Provincia non intende rinnovarglielo

Potrebbe essere un commissario incaricato dalla Regione a dover ricostituire gli organi di amministrazione del Consorzio industriale di Oristano, con la nomina del nuovo rappresentante della Camera di commercio di Cagliari – Oristano, dopo la conclusione del mandato dell’attuale presidente Nando Faedda.

A chiedere l’intervento dell’assessorato regionale all’industria, guidato dall’oristanese Anita Pili, è il commissario della Provincia di Oristano Massimo Torrente, a cui spetta l’onere di nominare il nuovo rappresentante della Camera di commercio in seno all’assemblea dell’ente. Torrente, però, ha deciso di tirarsi indietro. Lamenta di aver compiuto diversi ma infruttuosi tentativi, nella scelta all’interno della rosa dei tre nomi inviati alla Provincia dalla Camera di commercio di Cagliari – Oristano, ente che ha diritto a un proprio consigliere nel cda del Consorzio, in rappresentanza del mondo delle imprese. L’argomentazione è contenuta in una lettera indirizzata alla Regione, nella quale il commissario della Provincia chiede all’assessorato di promuovere ogni provvedimento utile a garantire la ricostituzione degli organi e il regolare funzionamento dell’ente, lamentando una serie di difficoltà che gli avrebbero impedito di concludere la procedura di nomina del rappresentante delle Camera di commercio nell’assemblea del Consorzio industriale.

L’amministratore straordinario della Provincia segnala in particolare che i due candidati, indicati insieme al presidente uscente Nando Faedda, dalla Camera di commercio di Cagliari – Oristano, hanno formalizzato la loro indisponibilità a ricoprire l’incarico, facendo cadere in questo modo una condizione indicata dalla legge: quello della facoltà di scelta fra tre nominativi. Nè, al momento, dalla Camera di commercio di Cagliari – Oristano è arrivata una nuova rosa di nomi, come chiesto dallo stesso Torrente.

Da qui la decisione di rinviare alla Regione il compito di restituire piena operatività agli organi amministrativi del Consorzio industriale, che, in quanto incompleti, secondo quanto evidenzia nella sua lettera il commissario Torrente, non possono al momento assumere alcuna delibera. Il sindaco e rappresentante di Santa Giusta Andrea Casu, nominato vicepresidente nei giorni scorsi, può garantire solo l’ordinaria amministrazione.

E’ evidente a questo punto che il commissario della Provincia Massimo Torrente non intenda confermare nell’incarico il presidente uscente del Consorzio industriale di Oristano Nando Faedda, che lo stesso Torrente aveva nominato la volta precedente e che peraltro è vicepresidente della Camera di commercio di Cagliari – Oristano, aprendo così anche una sorta di conflitto istituzionale.

Sarà ora l’assessore Anita Pili a valutare quali iniziative promuovere per risolvere questa grave situazione venutasi a creare. Tra gli strumenti a sua disposizione rientra quello della nomina di un commissario ad acta che affronti la procedura di nomina al posto della Provincia. Ma l’assessore potrebbe anche intervenire presso la Camera di commercio perché provveda a inviare una nuova rosa di nomi al commissario Torrente.

E’ possibile che sulla vicenda possano avere un peso altre valutazioni politiche più generali, in Regione: non è un mistero che Massimo Torrente fosse stato nominato alla guida della Provincia di Oristano dall’amministrazione regionale di centrosinistra. La sua iniziativa potrebbe essere valutata ora in modo negativo dall’attuale amministrazione di centrodestra.