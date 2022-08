Non è la prima volta che gli agenti del comando Barracelli di Alghero intervengono tempestivamente anche in altri contesti diversi dal servizio antincendio sulla provinciale, pattugliata h24, all’interno di una convenzione con la Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna per la prevenzione e repressione degli incendi boschivi. Nei giorni scorsi hanno prestato soccorso a degli escursionisti e ancora prima dopo un incidente

Uno degli agenti in servizio, addetto soccorritore, ha prestato le prime cure a uno dei due feriti, tamponando una ferita alla gamba e stabilizzandolo in attesa dell’arrivo dell’ambulanza medicalizzata del 118. Il collega di pattuglia, nel frattempo, gestiva la viabilità.

Fonte: Link Oristano

