Un chilo di coca e tanto denaro: 24enne finisce a Uta, denunciati due giovani

Un chilo di cocaina e molto denaro, tutto in contanti. Queste, in sintesi, le cifre del nuovo sequestro antidroga da parte della polizia. Dopo le due retate dei giorni scorsi a Cagliari, con varie bande di spacciatori azzerate, tra arresti e denunce, stavolta sono stati i commissariati di Iglesias e Carbonia ad intercettare un ventiquattrenne e altri due ragazzi mentre, a bordo di una macchina, si trovavano nella zona del Sulcis. Gli agenti li hanno identificati e sono subito scattate le perquisizioni: droga e soldi sono stati trovati in pochissimo tempo. A finire nei guai un 24enne, arrestato e portato subito nel carcere di Uta. Denunciati, invece, gli altri due giovani presenti a bordo della macchina.