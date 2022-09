Arborea

Prosegue il rilancio di uno dei quartieri storici del paese della bonifica

Sono partiti i lavori di ristrutturazione del vecchio silos tra via Barany e via Marconi, ad Arborea. Dopo la prima fase di bonifica dal guano dei piccioni e di acquisizione di tutti i livelli di progettazione, l’amministrazione comunale aveva pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori. Poi però ha dovuto fare i conti con la lunga pausa imposta dall’emergenza Covid su tutti i procedimenti legati ai lavori pubblici.

In questi giorni l’impresa sta ultimando la predisposizione del cantiere ed è stata avviata la fase di demolizione. Si prevede un periodo di lavoro di circa due anni per vedere l’opera completata e funzionale.

L’immobile interessato da un imponente piano di ristrutturazione diventerà Centro del libro grazie a un finanziamento regionale di 4,5 milioni di euro assegnato al Comune di Arborea a dicembre del 2015.

Con un’altezza complessiva di 31,60 metri, sulla torre, il vecchio silos è l’edificio più alto del paese. Sulla sommità del corpo principale c’è una veranda con una superficie calpestabile di 170 metri quadratii, all’altezza di circa 25 metri dal piano stradale. Il volume complessivo è pari a 8.850 metri cubi.

Dopo la riqualificazione della ex piscina comunale, la realizzazione della facciata di tutto il complesso ex Gil e il completamento dell’area parcheggio con pavimentazione drenante, prosegue dunque il rinnovamento di un quartiere storico di Arborea, ricco di architettura di pregio.

“Il recupero del vecchio silos”, dice la sindaca Manuela Pintus, “è l’ultima ma anche la più impegnativa opera di riqualificazione di questa parte di centro storico, che abbiamo programmato e messo in atto fin dal nostro insediamento nel 2015. Si tratta del lavoro più importante degli ultimi decenni e siamo molto soddisfatti di essere arrivati fin qui”.

“Insieme al Museo della Bonifica e al nuovo spazio per eventi all’aperto presso la ex piscina”, aggiunge la sindaca, “la nascita di un Centro per il libro, la lettura e lo studio consentirà di dare un grande impulso allo sviluppo di tutto il quartiere nella direzione dei servizi a supporto del tempo libero, della cultura, dell’istruzione e del turismo e potrà fungere da incentivo per attrarre nuove famiglie e nuovi residenti”.

Sabato, 24 settembre 2022