La Febbre del Nilo era stata isolata per la prima volta nel 2011 proprio nell’Oristanese. Negli anni si erano registrate purtroppo anche alcune vittime. Poi il fenomeno era andato a scemare, anche se le autorità sanitarie hanno sempre tenuto alta la guardia attraverso un monitoraggio con controlli sentinella sugli animali morti per verificare l’eventuale presenza delle zanzare che trasmettono il virus. Controlli che adesso è possibile siano intensificati col nuovo allarme sanitario.

Ricoverato in rianimazione all’ospedale San Martino è stato sopposto a diversi controlli clinici sino all’esito delle analisi giunto da Sassari nella giornata di ieri e che ha accertato come si tratti di Febbre del Nilo, la West Nile. I sanitari hanno immediatamente applicato i protocolli di cura previsti e il paziente ha reagito da subito molto bene, con evidenti miglioramenti nella respirazione.

Fonte: Link Oristano

