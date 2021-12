Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392 o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Manca ritiene il cartello informativo necessario per evitare fraintendimenti circa l’interpretazione delle norme, anche da parte delle forze di polizia, e per evitare inoltre che i residenti incorrano in pesanti multe.

“Infatti si registra grande incertezza in tutta la popolazione che non conosce le dovute indicazioni di questo strumento”, ha proseguito l’esponente dell’opposizione. “Credo sia necessario predisporre un cartello da affiggere, ove il pubblico possa averne notizia”.

“Credo che sia arrivato il momento che il Comune, e in particolare il sindaco, provveda a dare le giuste direttive per il Green Pass, sia quello base che quello Super”, ha scritto Antonello Manca.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a