Daniele Sulas ieri si è recato nel terreno di famiglia nella zona di Lutturai per preparare un gommone da usare in una battuta di pesca. Il giovane amava la pesca, era uomo di mare, visto anche il suo lavoro, l’attività di noleggio di gommoni a Cala Suaraccia, a Coda Cavallo, mandava avanti anche col padre Domenico.

Una tragica fatalità potrebbe essere all’origine della tragedia costata la vita al giovane morto annegato in un pozzo, a San Teodoro. Daniele Sulas, 22 anni, sarebbe sceso nel pozzo per salvare il suo cane che probabilmente ci si era buttato dentro un attimo prima inseguendo un gatto. E’ l’ipotesi al vaglio degli inquirenti nella ricostruzione del drammatico incidente che sta alimentando grande cordoglio.

Tragedia

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail