Nel primo pomeriggio don Ignazio Serra, incaricato diocesano per la Pastorale del Turismo, guiderà un gruppo di pellegrini per 6 chilometri, da San Salvatore di Boroneddu a San Serafino.

L’Ufficio per la Pastorale del Turismo, in occasione di Muristenes in Beranu, nella chiesa campestre di San Serafino, a Ghilarza, proietterà 200 slide sui cammini del lago Omodeo con una serie di immagini relative alle 23 chiese campestri, le chiese parrocchiali e succursali, accanto a quelle relative al ricco patrimonio archeologico e naturalistico degli 11 paesi del lago a cui si aggiungono Boroneddu, Neoneli e Zuri.

L’iniziativa in occasione di Muristenes in Beranu

