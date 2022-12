Il Cagliari più brutto della stagione, e ce ne vuole, crolla sotto i colpi del Palermo senza neanche tentare una vera reazione. Liverani consegna un’altra sconfitta ai tifosi rossoblù, questa volta con un gioco sconcertante: i rossoblù hanno subito tutta la partita, dopo le contestazioni di una settimana fa e la sua reazione rabbiosa, che in campo oggi non si è vista se non nei minuti di recupero come al solito col guizzo di Luvumbo e il gol di Pavoletti del 2-1. Una squadra totalmente spenta, una classifica da brividi: il Cagliari non c’è e scivola sempre di più verso la zona calda. Addio ai sogni di serie A, la rabbia dei tifosi esplode sui social e a Radio Casteddu, dalle 21 in onda con “A bocce ferme dopo il Cagliari”. Niente da fare, gioco inesistente, difesa inguardabile, centrocampo colabrodo e difesa neanche degna di questo nome. Il Cagliari perde ancora, i tifosi soffrono davvero. E ora Giulini confermerà ancora Liverani o si va verso l’esonero? Sullo sfondo le ombre di Ranieri, Zenga, Iachini e Ballardini.

L'articolo Un Cagliari in crisi perde malissimo anche a Palermo: attesa per le decisioni su Liverani proviene da Casteddu On line.