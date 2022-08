Cabras

Un servizio dedicato in particolare agli anziani, per i corridori e per la comunità del paese

Anche quest’anno è stato attivato il servizio navetta tra Cabras, Solanas e il villaggio di San Salvatore per il periodo che va da domani (venerdì 26 agosto) a lunedì 5 settembre, in occasione delle festività dedicate a San Salvatore.

Il servizio è indirizzato in modo particolare agli anziani, che quotidianamente si spostano per seguire il Novenario e per le donne e i corridori in occasione della processione di Santu Srabadoeddu e della Corsa degli Scalzi.

Per il Novenario, che prevede il Rosario alle ore 17 e la Messa alle 17.30, il servizio di bus navetta sarà continuativo a partire da domani 26 agosto fino al 3 settembre, secondo i seguenti orari e punti di fermata.

Partenza da Cabras e Solanas, dalle ore 16.15 alle ore 16.45:

Cabras: via Trieste – Scuole medie

Solanas: piazza Monumento

Cabras: fine via Garibaldi – Rotonda deposito acqua

Cabras: Chiesa Santa Maria

Cabras: via Tharros – Museo Civico

Rientro da San Salvatore, con partenza tra le ore 19.45 e le 20.00 dal villaggio.

Cabras: via Tharros – Museo Civico

Cabras: Chiesa Santa Maria

Cabras: fine via Garibaldi – Rotonda deposito acqua

Solanas: piazza Monumento

Cabras: via Trieste – Scuole medie.

Per i Corridori e per la comunità il servizio sarà presente nei seguenti giorni e orari.

Venerdì 26 agosto, in occasione della processione delle donne con il Santino da Cabras al villaggio di San Salvatore, il bus seguirà il percorso previsto per il novenario.

ANDATA: partenza alle ore 6.45 da Cabras, via Trieste – fermata Scuole Medie

RIENTRO: partenza alle ore 12.00/12.30 da San Salvatore

Domenica 4 settembre, ​in occasione della processione per le vie del villaggio di San Salvatore e della Messa, il bus seguirà il percorso previsto per il novenario.

ANDATA: partenza alle ore 9.30 da Cabras, via Trieste – fermata Scuole Medie

RIENTRO: partenza alle ore 13.00 da San Salvatore

2. ​in occasione della Messa al villaggio e della Corsa degli Scalzi, il bus seguirà il percorso previsto per il novenario.

ANDATA: partenza alle ore 16.00 da Cabras, via Trieste – fermata Scuole Medie

Lunedì 5 settembre, in occasione della processione delle donne con il Santino dal villaggio di San Salvatore a Cabras, il bus seguirà il percorso previsto per il novenario.

ANDATA: partenza alle ore 6.30 da Cabras, via Trieste – fermata Scuole Medie

RIENTRO: partenza alle ore 9.00/9.30 da San Salvatore

Giovedì, 25 agosto 2022