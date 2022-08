Oristano

Raccolta la cifra più alta destinata a Lega tumori, Associazione Animalista di tutela e di protezione degli animali di affezione e Libera Associazione Volontari Onlus Sacro Cuore

Si è conclusa oggi con la consegna delle somme raccolte, la fase del 2022 del progetto “Sosteniamo le passioni”, promosso dallo Spazio Conad del centro commerciale Porta Nuova di Oristano, che da 4 anni ha deciso di aiutare le associazioni che operano nel mondo del volontariato.

L’iniziativa, avviata nello scorso mese di ottobre e conclusa nello scorso mese di maggio, ha ottenuto grande successo tra i clienti del punto vendita, invitati a donare il buono “Cuore” di 2 euro e 50 centesimi, ottenuto a fronte di una spesa di almeno 10 euro, a una delle tre associazioni oristanesi destinatarie quest’anno delle donazioni: la Lega Italiana Contro i Tumori, l’Associazione Animalista di tutela e di protezione degli animali di affezione e la Libera Associazione Volontari Onlus Sacro Cuore.

Nell’illustrare l’iniziativa il direttore dello Spazio Conad di Oristano Antonio Contu ha spiegato che “la somma raccolta quest’anno, di oltre 48 mila euro, rappresenta un vero e proprio record nel progetto avviato 4 anni fa e arrivato a raccogliere complessivamente oltre 120 mila euro a Oristano e ben mezzo miliardo di euro fra tutti i punti vendita Conad d’Italia”

“Un risultato ancora più significativo perché giunto dopo le difficoltà degli scorsi anni, segnati dalla pandemia”.

Dal direttore Contu è arrivato un particolare ringraziamento ai numerosi e affezionati clienti che hanno voluto sostenere il progetto e un augurio alle associazioni che hanno beneficiato delle donazioni perché proseguano nella loro preziosa attività.

Nel ricevere simbolicamente la somma di 22.202.50 euro, Eralda Licheri, in rappresentanza della Lilt, attiva a Oristano dal 1986, ha annunciato che “la cifra ricevuta sarà destinata a un progetto di prevenzione del melanoma, attraverso l’avvio di visite dermatologiche e a una iniziativa promossa d’intesa con il centro estetico Pleasure, che avrà l’obiettivo di insegnare ogni mese a 6 donne malate di tumore, a prendersi cura del proprio aspetto. Un’iniziativa che privilegerà donne in radio o chemio terapia e per la quale saranno raccolte le prenotazioni dal prossimo mese di settembre.

Anna Paola Caratzu, dell’Associazione Animalista di Tutela e di Protezione degli animali, che conta 5 soci ma si avvale di alcune decine di volontari, ha spiegato come l’attività della associazione sia rivolta sopratutto alla lotta contro il randagismo, affrontata d’intesa con le istituzioni competenti. Un impegno che in gran parte si traduce con la ricerca di adozioni degli animali abbandonati e nel quel sarà utilizzata anche la somma di 15.347,50 euro ricevuta stamattina.

Nunzia Niola della Libera Associazione Volontari Sacro Cuore, ha ricordato come i circa 80 soci siano impegnati in tutta la Sardegna in diverse attività di sostegno delle persone sole o malate , dal servizio di trasporto verso i servizi sanitari al supporto per piccoli adempimenti come il pagamento delle bollette o l’acquisto della spesa o dei medicinali. La somma di 10.802,50 euro sarà impegnata nell’acquisto di un nuovo automezzo.