Un bimbo di quattro anni muore all'improvviso all'asilo: forse la causa è un'emorragia cerebrale

Una tragedia inspiegabile quella accaduta nel Bresciano al piccolo Evan Giroletti, morto oggi dopo un malore improvviso mentre era all’asilo e giocava con i suoi compagni lo scorso lunedì. Le maestre hanno subito allertato i soccorsi e il piccolo era stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico dell’Asst Spedali Civilie di Brescia.

Nulla hanno potuto fare i medici, che hanno tentato di tutto per salvarlo. Non sono certe le cause della morte, ma si ipotizza un’emorragia cerebrale.

I genitori Glenda e Andrea, i fratelli Mattia, Gabriel, Diego e Luca e le nonne Luisa e Marietta chiedono di “ricordare Evan non con fiori, ma con preghiere”. L’ultimo saluto al piccolo Evan ci sarà domani, venerdì 16 giugno nella chiesa parrocchiale di Esine.

“L’Asd Valgrigna Calcio, gli allenatori, gli atleti e le rispettive famiglie sono vicini al Mister Andrea, all’atleta Diego, a Glenda, Luca e parenti tutti per la triste scomparsa del piccolo Evan” – le parole che il team della squadra di calcio allenata dal padre ha voluto esprimere pubblicamente per stare accanto alla famiglia.