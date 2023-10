Un bar abusivo nella propria casa, 5 mila euro di sanzione per un 66enne di Sinnai

Bar abusivo nella propria casa, 5 mila euro di sanzione per un 66enne di Sinnai.

Ieri a Sinnai, i carabinieri hanno denunciato un 66enne del luogo, disoccupato.

Durante un controllo effettuato unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nas di Cagliari, i militari hanno accertato che l’uomo svolgeva, in un vano ricavato all’interno della propria abitazione, attività di somministrazione di bevande o alimenti per il consumo sul posto e dietro pagamento, in mancanza di qualsiasi autorizzazione e documentazione riconducibile alle disposizioni previste dalla normativa. All’esito del controllo all’uomo è stata comminata una sanzione di 5.000 euro.