Un bambino di 8 anni muore risucchiato dallo scarico della piscina delle terme

Tragedia alle Terme di Cretone, vicino Roma. Un bimbo di origine russa di 8 anni, Stephan, è morto risucchiato dallo scarico della piscina delle terme. Il piccolo sarebbe caduto accidentalmente in acqua durante le operazioni di pulizia ed è rimasto incastrato nella condotta. Neanche i genitori di Stephan hanno saputo chiarire la dinamica della tragedia, avvenuta nel tardo pomeriggio ieri quando la struttura stava per chiudere e tutti gli ospiti erano già stati avvertiti di uscire. Quindi probabilmente il bambino era ancora in acqua oppure ci sarebbe finito dopo, ad operazioni di pulizia e chiusura già iniziate. A nulla è servito l’intervento del 118 e nemmeno quello degli altri ospiti presenti che hanno cercato di salvarlo rischiando anche loro la vita.

È stata già disposta l’autopsia per il piccolo Stephan e le indagini da parte della Procura di Tivoli sono in corso.