In Sardegna esaminati 831 veicoli in una settimana



Un automobilista su due multato fra quanti sono stati fermati per un controllo in occasione della campagna europea Roadpol “Alcohol & Drugs”, che ha coinvolto anche il Compartimento della Polizia Stradale per la Sardegna.

Dal 4 al 10 maggio sono state impiegate in servizi specifici lungo le principali arterie sarde 197 pattuglie, che hanno controllato complessivamente 831 conducenti e 831 veicoli di cui 435 contravvenzionati. Lo ha reso noto la Questura di Oristano.

Durante i controlli sono stati individuati 12 conducenti che guidavano in stato di alterazione alcolica ed è stato effettuato un sequestro.

La media dei sanzionati, invece, è scesa a un automobilista su tre durante i controlli eseguiti il 7 maggio dalla Stradale, in occasione della maratona nell’arco delle 24 ore, che ha impiegato 17 pattuglie: sottoposti a verifica 103 conducenti e 103 veicoli, di cui 34 sanzionati.

L’obiettivo di questa campagna, inserita tra le azioni di sensibilizzazione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030, come ricorda la Questura di Oristano in una nota, è stato quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade per ridurre il numero degli incidenti stradali, il numero dei decessi e dei feriti gravi in Europa e nel Mondo.

Martedì, 17 maggio 2022

