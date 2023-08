Un Ascot anche a Terralba, assisterà i pazienti senza medico di famiglia

Terralba

Aprirà ogni venerdì mattina nel locale di via Napoli già usato per le vaccinazioni

Apre il 20° ambulatorio straordinario di comunità territoriale (Ascot) nella provincia di Oristano. Da venerdì prossimo, 11 agosto, sarà operativo l’Ascot di Terralba, nella sede dell’ex centro vaccin, in via Napoli numero 2, in locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale. Accoglierà solo i pazienti privi di medico di base residenti nel comune di Terralba.

Per ora il servizio sarà attivo ogni venerdì dalle 9 alle 14, “con possibilità di nuovi turni non appena avremo altre disponibilità di figure mediche”, ha detto il direttore generale dell’Asl 5 di Oristano, Angelo Maria Serusi. “L’Ascot di Terralba integrerà il servizio già offerto nel territorio del Terralbese dagli altri ambulatori di Uras e Marrubiu”.

Gli ambulatori straordinari di comunità territoriale sono riservati ai pazienti privi del servizio di medicina generale e garantiscono gratuitamente le prestazioni offerte comunemente dal medico di famiglia.