Marrubiu

Primo bilancio dell’assemblea di ieri a Sant’Anna, alla quale hanno preso parte più di 300 persone da tutta l’Isola

Non parlano di liste elettorali, ma vogliono avviare un percorso di partecipazione politica per trovare un’alternativa a un modello di sviluppo che finora si è rivelato inadeguato. È quanto hanno concordato gli oltre 300 giovani provenienti da tutta l’Isola, riuniti in assemblea ieri a Sant’Anna, frazione di Marrubiu, convocati da “Sardegna chiama Sardegna”.

“Vogliamo scuotere la democrazia sarda, i territori e le amministrazioni”, hanno annunciato i referenti, “in assenza di una politica che è incapace di farlo”.

Sardegna chiama Sardegna aprirà un percorso di partecipazione diffusa che toccherà tutto il territorio regionale. Le parole d’ordine saranno ascolto e partecipazione: “Non ci chiediamo cosa può fare la Regione”, continuano i referenti dell’iniziativa, “ma cosa possono fare i territori. E in ciascuna zona individueremo gli attori”.

La filosofia dell’iniziativa rispecchia il nome che le è stato dato: “La Sardegna chiama la Sardegna, chiama i territori a esprimersi e coltivare nuove progettualità”.

I temi affrontati saranno raggruppati per aree omogenee: economia, lavoro, contrasto alla povertà; scuola, conoscenza, formazione, Università; cultura e lingua; agricoltura, ambiente, beni comuni, rigenerazione e cura del territorio, delle città e dei paesi; poteri per Enti locali e Regione; cittadinanza e inclusione: politiche sociali, salute, parità di genere e accoglienze. Argomenti che già i giovani presenti all’assemblea di ieri hanno trattato, divisi prima in tavoli tematici e poi in seduta plenaria, proponendo idee e offrendo contributi.

I lavoro dei tavoli proseguirà, sia in presenza, sia on-line “per dare la possibilità anche a chi è lontano dall’Isola di partecipare”, chiariscono i referenti del progetto, che descrivono la giornata di ieri come lunga, ma coronata da soddisfazioni.

A salutare l’iniziativa dei giovani che intendono partecipare in modo attivo alla vita della propria terra, il gruppo Tenore Murales di Orgosolo ha dedicato all’assemblea un’ottava.

Lunedì, 7 novembre 2022