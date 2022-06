Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

“I nostri militari hanno garantito oltre 21mila servizi nel territorio”, ha concluso il colonnello Fontana, “con 57 servizi al giorno. Ogni stazione per 365 giorni ha garantito l’apertura al pubblico per 4 ore, anche nel periodo della pandemia. Il 112 ha infine gestito oltre 136mila richieste di soccorso, garantendo un intervento ogni 12 chiamate”.

Un passaggio finale del comandante provinciale è stato dedicato anche ai militari ed ai reparti – come i carabinieri forestali e quelli delle 44 stazioni – che hanno vigilato sull’ambiente, grazie alla radicazione sul territorio. Il colonnello Fontana ha ricordato i drammatici giorni in cui le forze dell’ordine ed i militari della Planargia e del Montiferru hanno garantito un importante supporto alle popolazioni colpite duramente dal terribile incendio della scorsa estate.

Negli ultimi 12 mesi sono aumentati purtroppo i reati di violenza di genere, in particolare i maltrattamenti tra le mura domestiche: “Reati che continuiamo a tenere sotto controllo e per i quali non va abbassata la guardia”, ha confermato Erasmo Fontana. “Ricordo che sono aumentati i rapporti con le associazioni ed il volontariato, che svolgono un grande lavoro per sostenere le vittime della violenza di genere ed alleviarne le sofferenze”.

Ma i carabinieri di Oristano hanno saputo far fronte anche ai reati più efferati, come omicidi e tentati omicidi che hanno violato la tranquillità della provincia. “Sono stati immediatamente perseguiti con immediatezza alcuni di questi reati efferati, ha ricordato Erasmo Fontana, “consentendo ad esempio di individuare i responsabili dell’omicidio del pensionato Tonino Porcu di Ghilarza”.

Dopo i due anni di pandemia, il Comando provinciale di via Loffredo ha riaperto le porte alle autorità politiche e militari per celebrare la ricorrenza. L’evento è stato aperto con la lettura dei messaggi di saluto da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del comandante generale dell’Arma dei carabinieri Teo Luzi. Poi il comandante provinciale, colonnello Erasmo Fontana, ha tracciato un bilancio dell’attività operativa dei carabinieri di Oristano negli ultimi 12 mesi.

Fonte: Link Oristano

