Un anfiteatro con 700 posti per gli spettacoli all’aperto nell’Alto Oristanese

Ghilarza

Al lavoro sul progetto del Comune di Ghilarza, in un’area con verde e parcheggi

Il prossimo anno a Ghilarza verrà realizzato un anfiteatro comunale con 700 posti a sedere, destinato agli spettacoli all’aperto, non solo per l’estate. Sorgerà all’interno del parco di Su Cantaru, lì dove oggi c’è una vecchia pista in calcestruzzo per pattinaggio e skateboard: un’opera che risale a una trentina di anni fa, mai ultimata. La riqualificazione sarà possibile grazie un finanziamento da 250.000 euro stanziato dalla Regione Sardegna su richiesta dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Licheri.

I tecnici sono ora al lavoro per completare la progettazione esecutiva. “La speranza”, dice Licheri, “è quella di riuscire a bandire l’appalto al più tardi all’inizio del 2024. Ci piacerebbe inaugurare l’anfiteatro il prossimo anno, magari entro la fine dell’estate”.

A Su Cantaru ci sono una zona alberata e un buon numero di parcheggi. “Il progetto di fattibilità tecnica ed economica era stato presentato per la prima volta 13 anni fa”, ha aggiunto Licher. “Finalmente siamo riusciti a portare a casa il finanziamento che ci consentirà di riqualificare un’incompiuta del nostro paese. È una bella opportunità per Ghilarza e per il Guilcier”.

“L’anfiteatro comunale”, ha proseguito il sindaco di Ghilarza, “potrebbe essere utilizzato da marzo a ottobre, per ospitare concerti e spettacoli teatrali all’aperto, E, coinvolgendo il cinema di Ghilarza, ci piacerebbe proporre una rassegna estiva, con un appuntamento settimanale. Quest’opera segnerà il rilancio del parco Su Cantaru”.

Il progetto prevede la demolizione dei muretti interni e la realizzazione di un palco scorrevole, che possa avvicinarsi o allontanarsi dal pubblico secondo l’evento proposto. Verranno inoltre realizzati i bagni e il botteghino, all’ingresso dell’anfiteatro.

Venerdì, 6 ottobre 2023