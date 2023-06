Un altro pomeriggio in emergenza nell’Oristanese: ancora temporali e allagamenti

Oristano

Vigili del fuoco impegnati in diversi paesi della Provincia

Annunciati anche dalle immagini dei radar meteo della Protezione civile, i temporali hanno investito questo pomeriggio, per il secondo giorno consecutivo, alcune zone della provincia di Oristano.

Forti precipitazioni e allagamenti in diverse strade e alcuni scantinati si sono registrati a Tramatza, San Vero Milis, Siamanna, Siapiccia e Tiria. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, ancora al lavoro, impegnate soprattutto a liberare dall’acqua diversi locali allagati.

“Il nostro paese è stato colpito da una bomba d’acqua”, ha detto il sindaco di Siamanna, Vellio Melas, “di una intensità incredibile che,tra l’altro, non era neppure prevista. Eravamo in codice giallo quindi non preoccupante, tanto che avevamo fatto ripulire per tempo caditoie e strade. Abbiamo avuto degli allegamenti nella zona bassa, ma non si registrano danni. Anche il fiume per ora è sotto controllo”.