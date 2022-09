Un altro investimento sulle strisce pedonali in via Is Mirrionis a Cagliari. Un uomo è stato investito nel pomeriggio mentre attraversava la strada da una panda guidata da una donna. Per fortuna, la velocità poco elevata ha evitato il peggio: immediatamente soccorso dai sanitari del 118, l’uomo è stato portato al Santissima Trinità per tutti i controlli, ma non è in pericolo di vita.

Non è la prima volta che a Cagliari si verificano incidenti di questo tipo, tanto che i residenti hanno più volte sollecitato l’amministrazione comunale a dotare le strade di dossi e dissuasori della velocità.

L'articolo Un altro pedone investito in via Mirrionis a Cagliari: era sulle strisce pedonali proviene da Casteddu On line.