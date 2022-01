Oristano

Situazione critica per l’aumentare dei contagi

Un altro paziente affetto da Covid è morto la notte scorsa al Pronto soccorso di Oristano. A quanto si apprende si tratta di una persona arrivata al presidio in condizioni generali già molto critiche.

Il nuovo decesso si aggiunge ai quattro registrati nello scorso fine settimana e relativi ad altrettanti pazienti in attesa di un trasferimento in un ospedale dedicato al Covid. Episodi attualmente al centro di una indagine interna di cui ancora si attendono gli esiti.

Gli accertamenti, avviati dagli stessi sanitari in sede di autotutela e d’intesa con la direzione dell’Assl anche allo scopo di acquisire importanti indicazioni cliniche, sono finalizzati in particolare ad accertare le cause della morte di un paziente settantenne, intervenuta in maniera imprevista e repentina dopo l’aggravamento delle sue condizioni che non sembravano dover destare eccessivo allarme.

Prosegue intanto l’arrivo di altri pazienti Covid al Pronto Soccorso del San Martino, che al momento ne sta ospitando già 8 tra area “Obi” e ambulatori, in attesa di una sistemazione in un ospedale del capoluogo. Da aggiungere che al San Martino la notte scorsa le ambulanze del 118 hanno trasportato anche i pazienti destinati al Pronto soccorso di San Gavino, chiuso per consentire la sanificazione del presidio, dopo l’accesso di un paziente risultato positivo al Covid.

Al momento non è neanche più possibile trasferire a Ghilarza i pazienti contagiati da coronavirus in condizioni non gravi: al Delogu, a meno di una settimana dalla riattivazione del reparto Covid, risultano già occupati tutti i 15 posti letto disponibili.

La situazione in provincia di Oristano resta molto delicata per l’aumentare dei contagi e le difficoltà in cui si trovano le strutture ospedaliere.

