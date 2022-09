Mogoro

Da domani ingresso gratuito per i residenti nel Parte Montis

Ultima settimana per visitare la Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna, che chiuderà i battenti domenica 18 settembre. La manifestazione si sta confermando “dei grandi numeri”, sia per i biglietti venduti che per il fatturato raggiunto finora dagli espositori.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Donato Cau ha voluto premiare anche quest’anno l’attaccamento all’evento e il senso di appartenenza che lega la Fiera al territorio e per tutta la prossima settimana i residenti del Parte Montis avranno l’ingresso gratuito ai locali della esposizione.

Dopo il successo riscosso la scorsa settimana, anche oggi, domenica 11 settembre, a partire dalle 17 si sono tenuti i laboratori dal vivo: turisti e visitatori hanno potuto assistere in presa diretta alla creazione di manufatti unici, lavorati dagli artisti artigiani quasi come fossero nel loro laboratorio.

Ferma per due anni a causa della pandemia, tra gli appuntamenti più importanti legati all’evento Fiera, si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di premiazione dei laureati di Mogoro, tre giovani che hanno conseguito il titolo nel 2020: Vanessa Lattuca, Sara Floris e Giulia Podda hanno ricevuto un contributo in denaro, tutte lavorano e sono state festeggiate in piazza dalle rispettive famiglie e dalla comunità mogorese.

“Chi dice che la cultura non dà da mangiare, sbaglia”, ha detto il sindaco Donato Cau durante la cerimonia. “Queste ragazze sono un orgoglio per Mogoro e sono certo che, come molti altri giovani nostri concittadini, potranno dare tanto alla nostra Sardegna”.

Nel ringraziare Vanessa, Sara e Giulia, anche l’assessore comunale della Cultura, Alex Cotogno, le ha invitate a spingersi “sempre più in alto, percorrendo con umiltà e coraggio le strade più difficili, perché la fatica e l’impegno nella vita premiano sempre. Vedere premiati il merito e la cultura oggi è raro e invece bisogna comprendere che la sete di conoscenza e l’impegno sono le leve per far crescere e migliorare la comunità”.

Vanessa Lattuca ha ottenuto 110 e lode in Economia manageriale con una tesi su ‘L’innovazione nella tradizione. Il caso Thilimba’; Sara Floris, dottoressa in Lingue e letterature straniere, ha presentato una tesi su ‘Strategie competitive per fronteggiare situazioni di crisi: caso studio aeroporto di Olbia e Covid 19’ (110 e lode anche per lei); massimo dei voti anche per Giulia Podda, laureata in Biologia e Farmacia con una tesi su ‘Progettazione e sintesi di agenti antitumorali ad azione polifarmacologica’.

I biglietti della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna. Il costo del biglietto intero è 4 euro. Per bambini sotto i 12 anni, adulti sopra i 65 e associati Fasi è prevista la riduzione a 2 euro. Con il biglietto cumulativo da 6,50 euro si possono visitare la Fiera e un sito a scelta tra Nuraghe Cuccurada, Museo Multimediale Turcus e Morus, Geomuseo Monte Arci. I siti visitabili a scelta oltre alla Fiera salgono a due con il biglietto da 10 euro. Infine, con il tagliando di 12 euro si possono visitare la Fiera, i siti Nuraghe Cuccurada, Museo Multimediale Turcus e Morus, Geomuseo Monte Arci. L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 6 anni e i disabili con accompagnatore.

Per accedere all’esposizione è consigliata, anche per chi ha diritto alla riduzione o all’entrata gratuita, la prenotazione on-line. Non comporta costi aggiuntivi. Tutte le informazioni sono disponibili sul portale web della Fiera.

Domenica, 11 settembre 2022