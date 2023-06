Un abuso di potere il divieto di transito a San Giovanni di Sinis: il Tribunale dà ragione ai camperisti

Oristano

La sentenza di secondo grado ribalta la decisione del giudice di pace e annulla il verbale della polizia locale

L’ordinanza del Comune di Cabras era illegittima e quindi il camperista sorpreso dalla polizia locale in uno dei parcheggi di San Giovanni di Sinis non avrebbe potuto essere multato. Con una sentenza pubblicata il 25 maggio, il Tribunale di Oristano ha riformato la sentenza del giudice di pace, che invece aveva dato ragione al Comune.

In secondo grado è stato così annullato il verbale emesso dalla polizia locale per violazione del divieto di transito e il Comune di Cabras dovrà non solo restituire al camperista la somma versata in esecuzione della sentenza riformata, ma anche pagare le spese dei due gradi di giudizio. La conclusione del caso è stata segnalata dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, presieduta da Isabella Cocolo.

I fatti risalgono all’estate di tre anni fa. Il 1° settembre 2020, un turista (G. S.) aveva sostato con la propria autocaravan nell’ultimo parcheggio a pagamento di San Giovanni di Sinis. La polizia locale gli aveva contestato la violazione dell’articolo 7 del codice della strada, perché sulla stradina che permette di raggiungere il parcheggio era stato istituito nel 2021 il divieto di transito per autocaravan, con l’ordinanza sindacale numero 54.

Con il supporto dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il verbale era stato subito impugnato davanti al giudice di pace di Oristano, che però – osserva la nota firmata dalla presidente dell’Ancc Isabella Cocolo – “incredibilmente, rigettava l’opposizione confermando il verbale e condannando il camperista anche al pagamento delle spese legali di primo grado”. Da qui l’appello dell’avvocato Marcello Viganò, che difende il camperista multato. Secondo il legale, il Comune di Cabras aveva illegittimamente istituito un divieto di transito per autocaravan in violazione di legge e con un provvedimento viziato da eccesso di potere.

Lo stesso Comune di Cabras si era quindi costituito anche in appello, contestando l’inammissibilità, improcedibilità e infondatezza del gravame. Il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice di secondo grado, ha respinto le eccezioni preliminari sollevate dal Comune e accolto l’appello, riformando integralmente la sentenza di primo grado.

“In particolare”, prosegue la nota firmata dalla presidente Isabella Cocolo, “il Tribunale, dopo aver rilevato l’errore del Giudice di Pace che si era riferito a un diverso tratto di strada, ha affermato che l’ordinanza del sindaco di Cabras n. 54/2001 risultava ‘carente, in concreto, sia da un punto di vista motivazionale, che da un punto di vista istruttorio, oltre che emanata in violazione del principio di proporzionalità e del divieto di disparità di trattamento, sicché se ne deve affermare l’illegittimità sotto il profilo del vizio di eccesso di potere’. In particolare, a fronte della motivazione dell’ordinanza e delle deduzioni del Comune, il Tribunale evidenziava che non era stata neppure specificata la larghezza della carreggiata e che in ogni caso il divieto di transito avrebbe dovuto essere vietato in rapporto al fine perseguito, non tanto introducendo un divieto applicabile solo a determinate tipologie di veicoli, bensì facendo riferimento a limitazioni dimensionali”.

Nel documento dell’Ancc si fa notare che “se è vero che percorrendo la strada in direzione dell’area archeologica di Tharros, più avanti, vi è un divieto di transito che costringe all’inversione di marcia, appariva apodittica e non sorretta da adeguata istruttoria sotto il profilo tecnico l’affermazione per cui l’inversione di marcia risulterebbe addirittura impossibile per le autocaravan”.

“L’obiettivo di contingentare il traffico poteva essere altrimenti raggiunto, senza discriminare determinate tipologie di veicoli piuttosto che altre”, osserva l’associazione dei camperisti, “ad esempio inserendo un controllo del numero degli accessi e/o un sistema di segnalazione all’ingresso della capienza dei posti destinati a parcheggio, in modo tale da evitare che i veicoli transitino lungo la strada in assenza di posti liberi disponibili”.

Venerdì, 9 giugno 2023