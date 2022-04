Un 64enne trovato morto in strada a Cagliari, è giallo - Sardegna

Il cadavere di un uomo di 64 anni è stato scoperto questa mattina a Cagliari nei parcheggi di una palazzina all'angolo tra via Mameli e via XXIX Novembre. Il corpo dell'uomo è stato trovato all'interno dei parcheggi multipiano, in una pozza di sangue. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della Stazione di Stampace e del Nucleo investigativo del Comando provinciale che si stanno occupando dei rilievi. Si attende l'arrivo del medico legale per spostare la salma.

Al momento su come sia morto il 64enne si possono fare solo ipotesi. L'uomo, durante la notte, potrebbe aver scavalcato il cancello del parcheggio multipiano, cadendo da un'altezza di dieci metri. Un volo che non gli avrebbe lasciato scampo.



