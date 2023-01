Sassari

Provvedimenti della Questura di Sassari. I fatti risalgono allo scorso ottobre

Scatta il divieto di accedere a manifestazioni sportive calcistiche, anche amichevoli, per diversi tifosi di Olbia e Torres, coinvolti in vario modo nei disordini in occasione dei due derby tra galluresi e rossoblù disputati lo scorso ottobre. Il Daspo è stato emesso dal questore di Sassari, Claudio Sanfilippo.

Gli scontri risalgono alla partita di Coppa Italia del 5 ottobre al “Bruno Nespoli” di Olbia e alla gara di Serie C del 23 ottobre, al “Vanni Sanna” di Sassari.

A Olbia un gruppo di tifosi di casa, prima di raggiungere l’ingresso della “Curva Mare”, aveva provato ad avvicinarsi, con cattive intenzioni, ai sostenitori della Torres. Lo scontro era stato interrotto dall’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, già schierate.

Subito dopo, gli stessi tifosi galluresi, con la forza e con un atteggiamento intimidatorio, avevano forzato i varchi di accesso dello stadio, impedendo agli steward di svolgere i controlli di sicurezza.

Gli scontri erano ripresi poche settimane dopo, a Sassari. In occasione della gara d’andata del campionato di Serie C, un gruppo di tifosi dell’Olbia, ai varchi di accesso alla curva ospiti del Vanni Sanna aveva acceso e lanciato diversi fumogeni, provocando una situazione di pericolo con una fitta coltre di fumo.

Poco dopo l’inizio della partita, nella curva ospiti era stato esposto uno striscione – poi rimosso e sequestrato dalla polizia – che riportava frasi offensive ai danni della popolazione sassarese.

Al termine della gara, un folto gruppo di tifosi della Torres aveva raggiunto gli ultras ospiti, brandendo minacciosamente le cinture con fibbie metalliche. Anche in questo caso il peggio era stato evitato grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

Per quattro ultras dell’Olbia tra i 20 e i 26 anni è arrivato il Daspo di un anno. Per altri due tifosi il divieto di accedere a manifestazioni sportive sarà valido per tre anni e per un ultimo tifoso – in passato già sottoposto ad altro Daspo del questore di Frosinone, in occasione di una partita in trasferta dell’Olbia – è stato emesso nuovo provvedimento per la durata di sei anni.

Dovranno restare fuori dagli stadi anche quattro tifosi della Torres, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, tutti residenti a Sassari. In particolare, per tre di loro il provvedimento ha durata di tre anni e per l’ultimo, recidivo, in precedenza sottoposto a Daspo dal Questore di Nuoro, è stato emesso un nuovo provvedimento della durata sette anni.

Sono in corso ulteriori indagini per l’identificazione di altri partecipanti ai disordini.

Martedì, 3 gennaio 2023

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.