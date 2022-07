Ultras Cagliari, perquisizioni e 33 misure cautelari - Sardegna

La Polizia di Stato sta eseguendo 33 misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Cagliari nei confronti di appartenenti al gruppo ultras cagliaritano "Sconvolts 1987". In corso decine di perquisizioni, oltre 200 poliziotti con il supporto di un elicottero del VII Reparto Volo di Oristano, di unità cinofile antidroga ed antiesplosivo, del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna e della Polizia Scientifica.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di diversi reati contro l'ordine pubblico, la persona e il patrimonio, commessi in occasione di manifestazioni sportive e spaccio di stupefacenti.

Le indagini, condotte dalla Digos e dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari - Direzione Distrettuale Antiterrorismo, riguardano una lunga serie di fatti criminosi commessi tra l'autunno del 2018 e l'ultima stagione calcistica.

Le indagini sono state portate avanti anche dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione (DCPP/UCIGOS) e si riferiscono a vari episodi di danneggiamenti e risse in pieno centro a Cagliari, tra le quali gli scontri con i tifosi del Napoli e della Lazio nello scorso campionato di serie A.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna