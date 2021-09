Cabras

Ventidue corsi attivi per i cittadini di Cabras, Riola, Baratili e Siapiccia

La scuola civica intercomunale “Più Musica”, della quale fanno parte Cabras (Comune capofila), Riola Sardo, Baratili San Pietro e Siapiccia, è pronta a riaprire le porte per l’anno scolastico 2021-2022 nei locali del centro sociale di Solanas, in via Principessa Maria Josè.

Fino a martedì 5 ottobre (ore 12), ci si potrà iscrivere a uno (o più di uno) dei ventidue corsi attivi, che variano tra strumenti classici, moderni e della tradizione: pianoforte, pianoforte jazz, tastiere, chitarra classica, moderna, tradizionale e jazz, violino, flauto, tromba, clarinetto, percussioni e batteria, contrabbasso, basso elettrico, launeddas, sassofono, fisarmonica, fisarmonica tradizionale e organetto.

Spazio anche all’educazione vocale con le lezioni di canto classico e moderno. Si potrà scegliere anche il livello di studio, tra propedeutica e formazione musicale di base, livello avanzato e perfezionamento.

Le attività didattiche della scuola avranno inizio a novembre. L’obiettivo è sempre quello di offrire un alto livello qualitativo del servizio, che lo scorso anno ha superato le 160 iscrizioni.

Le preiscrizioni sono gratuite e il modulo è scaricabile collegandosi al sito istituzionale del Comune tramite il link o il Qr-Code che si trovano sulla locandina.

Le adesioni dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Cabras, in piazza Eleonora d’Arborea 1, a mano o via posta, oppure tramite pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o ancora via e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Per informazioni è possibile chiamare il numero 347.3703481 o scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

“Anche quest’anno l’offerta formativa è molto ampia”, ha detto il direttore della Scuola civica, Fortunato Casu. “Abbiamo lavorato per garantire a tutti gli amanti della musica la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di corsi”.

“L’invito ad approcciarsi allo strumento o al canto è indirizzato in primis ai ragazzi, quale occasione di crescita”, ha detto l’assessore Carlo Trincas, “ma anche ai curiosi, agli adulti e a tutti coloro che vogliono ampliare le proprie conoscenze trascorrendo il tempo libero in maniera piacevole e proficua. La musica apre la mente e regala emozioni a ogni età”.