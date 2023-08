Ultimatum del sindaco di Cabras: “Completare quest’anno l’ala del museo per i Giganti”

Cabras Chiuso il cantiere, Fondazione Mont’e Prama e Soprintendenza allestiranno le sale. E per il ritorno della statua “Gherreri” bisognerà attendere Il Comune di Cabras vuole accelerare e vedere ultimati quanto prima i lavori per la nuova ala del museo civico “Giovanni Marongiu”, la casa dei Giganti di Mont’e Prama . “Ho chiesto che il cantiere venga chiuso entro l’anno”, ha dichiarato il sindaco Andrea Abis, “sto sollecitando la direzione dei lavori, il responsabile unico del procedimento e l’impresa. Una volta terminate le opere, la Fondazione Mont’e Prama e la Soprintendenza potranno occuparsi degli allestimenti museali”. La costruzione della nuova ala del museo, segnata da numerosi ritardi, permetterà di riunire qui tutte le statue dei Giganti, oggi esposte tra Cabras e Cagliari. Poco più di un anno fa l’amministrazione comunale aveva indicato come data utile per la chiusura del cantiere la fine del 2022 . A causa dei maggiori costi da riconoscere all’impresa costruttrice, lo scorso autunno il cantiere si era però fermato per alcuni mesi . In questa fase si sta lavorando sulla copertura della nuova ala. Poi si passerà al completamento della parte impiantistica. “Non conosco quali tempi tecnici possa richiedere l’allestimento”, ha proseguito Abis, “certamente l’obiettivo numero uno è aprire quanto prima lo spazio museale con le sculture che oggi sono a Cagliari. Negli ultimi mesi è stato fatto un grande lavoro tecnico-amministrativo”.

“Per quanto riguarda l’impiantistica, per esempio, sono state proposte delle migliorie. Tutte le variazioni in corso d’opera”, ha evidenziato il sindaco di Cabras, “devono essere congrue e fatte nell’interesse dell’opera pubblica. Non si possono trascurare le proposte, anche se così i tempi si allungano”. Nei primi sette mesi dell’anno, secondo i dati forniti dalla Fondazione Mont’e Prama, sono stati 88.245 i biglietti staccati tra il museo civico di Cabras, l’antica città di Tharros, la torre di San Giovanni, il sito di Mont’e Prama e l’ipogeo di San Salvatore, contro i 68.823 dello scorso anno (+28%). Nel solo mese di luglio sono stati complessivamente 22.551, il 24% in più dello stesso mese del 2022. “Quest’anno il museo sta andando molto bene”, ha concluso Abis, “siamo certi con con l’inaugurazione della nuova ala riusciremo a dare un ulteriore slancio”.

Intanto, nelle scorse ore il presidente della Fondazione Mont'e Prama Anthony Muroni ha annunciato sui social che per il momento "Gherreri" non tornerà a Cabras. "È con un pizzico di delusione", ha scritto, "che comunico il fatto che la statua di Mont'e Prama denominata 'Gherreri', esposta alle terme di Diocleziano all'interno della mostra 'L'istante e l'eternità. Tra noi gli antichi', per ora non tornerà al museo di Cabras. Ce lo ha comunicato con una scarna nota il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari (immagino assunta di concerto con la dg Musei), che pure nel novembre 2022 ci aveva richiesto la disponibilità a riceverla, al termine dall'esposizione romana". "Del resto", ha aggiunto Muroni, "era una consuetudine inaugurata dalla stessa istituzione cagliaritana, dopo la nascita della Fondazione (alla quale MiC, Ras e Comune hanno delegato le iniziative legate alla valorizzazione), quella di far rientrare direttamente a Cabras le statue di Mont'e Prama movimentate a seguito di prestiti presso altre istituzioni museali. Poco male, ci sarà da attendere solo qualche mese: appena il Comune di Cabras terminerà i lavori della nuova ala del museo (nuova ala che, da atto costitutivo, il MiC ha conferito alla Fondazione) l'intero complesso statuario di Mont'e Prama verrà riunito nel Sinis, come la stessa scarna nota del MaN di Cagliari ha ricordato".

