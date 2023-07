Ultimatum del prefetto di Oristano: salvamento a mare, servizio irrinunciabile

Oristano

Dopo le recenti tragedie vertice operativo con sindaci e forze dell’ordine

Il prefetto di Oristano Salvatore Angieri interviene sul delicato problema della sicurezza dei mari oristanesi, dopo le tre tragedie che si sono verificate in appena un mese, con altrettante vittime. Lo fa richiamando l’esigenza di tutela dei bagnanti. Stamane il prefetto ha presieduto a Oristano il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza del Commissario Straordinario della Provincia, dei Sindaci del litorale oristanese, degli esponenti delle Forze dell’Ordine, della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco e del Vice Comandante della Polizia Municipale di Oristano, dedicando la riunione proprio all’esame della sicurezza in mare.

Nel corso dell’incontro, si legge in una nota, il Prefetto ha richiamato l’attenzione dei presenti sul fatto che, nonostante sia ormai avviata la stagione balneare con un notevole flusso turistico, alcuni litorali della provincia, siano privi di servizio di salvamento a mare.

“Le recenti tragedie – ha evidenziato il prefetto Angieri – mettono in luce le gravi criticità nell’organizzazione dei servizi di salvamento nelle spiagge libere” e ha chiesto agli amministratori locali “il rispetto delle prescrizioni contenute nell’Ordinanza di balneazione adottata dalla Regione Sardegna nonché in quella della Capitaneria di Porto” sottolineando che i cartelli riportanti l’avviso di balneazione non sicura e il servizio di salvamento a mare “sono servizi irrinunciabili a tutela dei cittadini e dei turisti”.

Il Prefetto, concludendo l’incontro, ha espresso soddisfazione “per il confronto fra tutti i partecipanti e per l’impegno concreto e non rinviabile preso dai Sindaci per rispondere alla domanda di sicurezza che viene dalla comunità locale e dai turisti che animano in questa stagione le nostre coste”.