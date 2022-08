Cabras

Mercoledì appuntamenti nelle piazze Vittorio Emanuele, Azuni ed Eleonora

Si terrà mercoledì 10 agosto nel centro storico di Cabras la serata conclusiva del Cover Band Contest, la battaglia a suon di musica che ha visto protagonisti i componenti dei nove gruppi in gara per aggiudicarsi il titolo di band migliore dell’estate cabrarese 2022.

Un folto pubblico ha seguito anche quest’anno le esibizioni, mostrando di apprezzare una rassegna che è arrivata ormai alla sua quarta edizione.

“Il Contest”, afferma Carlo Trincas, assessore alla Cultura, Spettacoli e Turismo, “si inserisce in un ampio programma di spettacoli estivi pensato per assicurare alla cittadina un’attrattiva interessante e varia, posizionandosi come uno dei centri turistici sardi di riferimento. Cabras ha un territorio ricco a livello paesaggistico ma riteniamo fondamentale ampliare l’offerta così che i cittadini e i turisti possano riscoprire la bellezza di una passeggiata in un centro storico vitale e accogliente, in compagnia di buona musica”.

Le band che quest’anno hanno partecipato al concorso dedicato alla musica funk, pop e rock sono: Blood in blood – Tributo a Bon Jovi, Stingher, Bad Apples – Tributo Guns’n Roses, Decarmine, Eclisse, Il Dettaglio – Duo Acustico, A-Regeneration, Steel Priest, Funk Cake.

“L’evento è cresciuto tanto negli anni”, prosegue l’assessore Trincas. “Nella prima edizione abbiamo faticato a raggiungere il numero delle band partecipanti. Oggi siamo alla quarta edizione, il contest è conosciuto, il pubblico è aumentato e riceviamo una quantità di candidature al concorso molto maggiore rispetto ai posti disponibili. Possiamo affermare di aver ideato un evento unico, che si ripete negli anni e che ci identifica. Una ventata d’aria fresca per il nostro centro che dà una risposta anche alla necessità di svago della fascia adolescenziale”.

La prima serata è stata vinta dai Bad Apples. Il duo acustico Il Dettaglio si è aggiudicato la seconda, mentre nel terzo appuntamento hanno primeggiato i Funk Cake, che sono però impossibilitati a partecipare alla finale. Passano quindi automaticamente il turno gli Steel Priest, secondi classificati nella serata del 28 luglio.

Mercoledì 10 agosto alle 21.30 in piazza Vittorio Emanuele la rassegna sarà aperta dalla band Il Dettaglio – duo acustico. Seguiranno i Bad Apples in piazza Azuni alle 22.30. Chiuderà la gara il gruppo Steel Priest in piazza Eleonora alle 23.30. La giuria decreterà i vincitori al termine delle tre esibizioni.

Lunedì, 8 agosto 2022