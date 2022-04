Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La decisiva gara 2 in programma domani sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e sulla piattaforma Volleyball World Tv.

L’anno scorso ad eliminare la formazione lombarda dai playoff era stata proprio Novara, che aveva strappato il pass per la finalissima (poi persa) superando per 2-0 Orro e compagne.

La palleggiatrice originaria di Narbolia spera di impattare la serie e di portarla a gara 3. Monza nella sua storia non è mai arrivata in finale scudetto.

Archiviato il ko esterno contro Novara (3-2) all’esordio nelle semifinali scudetto di Serie A1 femminile di pallavolo, Alessia Orro e la sua Vero Volley si preparano per gara 2, in programma domani – domenica 24 aprile – alle 20.15, all’Arena di Monza.

