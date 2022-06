Ulivi secolari e giochi, festa a Settimo San Pietro per il nuovo parco: “Contro i vandali saremo inflessibili”

A Settimo San Pietro è realtà il nuovo parco Sa Terra e sa Cresia. Ulivi secolari, tanto verde e giochi per i più piccoli in un’area green vasta quasi due ettari. Ieri sera l’inaugurazione da parte del sindaco Luigi Puddu: “Bellissima serata ieri all’insegna dell’allegria e della spensieratezza in occasione dell’inaugurazione del parco. Ciò che più ci fa piacere è che i protagonisti sono stati in assoluto i bambini che già molto prima dell’orario previsto hanno letteralmente invaso e preso d’assalto il prato e sopratutto i giochi. Bene così, il parco è dedicato sopratutto a loro”, annuncia il primo cittadino. Altalene e scivoli nuovi di zecca e un polmone verde che va difeso.

“Da ieri abbiamo il parco, un luogo aperto a tutti, da oggi però abbiamo il dovere di rispettarlo e tutelarlo, quindi è indispensabile che ogni cittadino lo percepisca come casa sua e si senta in diritto di farlo rispettare nei confronti di chi non avesse intenzioni di rispettare le regole della convivenza civile. Nel caso si verificassero dei danni e venissero identificati gli autori, saremo assolutamente inflessibili con le sanzioni”.