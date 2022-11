Ulisse si è smarrito a Quartu: appello a Radio Zampetta Sarda per ritrovarlo

SMARRITO ULISSE A QUARTU, ZONA PARDINIXEDDU

L’ APPELLO A RADIO ZAMPETTA SARDA DI ERIKA

Smarrito Ulisse, gatto maschio, castrato.

Ha poco più di un anno, il pelo lungo, striato.. zona Pardinixeddu Quartu Sant’Elena.

Manca da sabato 12/11/22 dalle 22 circa..

Lo abbiamo cercato ovunque..

Se lo vedete potete contattarmi ai seguenti numeri

3476935659 – 3895041068

