Ulisse cerca adozione del cuore: appello a Radio Zampetta Sarda

ANCHE I GATTI FELV E FIV HANNO DIRITTO A CONOSCERE L’ AMORE DI UNA CASA.

GLI OCCHI DI ULISSE ESPRIMONO DOLCEZZA INFINITA; CERCA ADOZIONE DEL CUORE.

A radio zampetta sarda è giunta una vera sfida per il gatto nero, che stazionava nei parcheggi del supermercato Conad di Quartu.

Ultimamente segnalato per le condizioni di salute precarie, è stato soccorso e attualmente è in stallo da una volontaria di Quartu.

Finalmente ha un nome, Ulisse!

Aveva un febbrone, povero gattone, sotto terapia antibiotica si è ripreso.

Dagli esami è purtroppo risultato positivo sia alla felv che alla fiv, questo quadro clinico sappiamo bene che compromette le adozioni, ma a noi di radio zampetta le missioni quasi impossibili le presentiamo a voi, perché siamo certi che qualcuno aprirà il suo cuore a questa meraviglia.

Dalla visita veterinaria è risultato un giovane gattone, dal carattere dolcissimo,

adora le carezze e stare tra le braccia.

Ulisse non può tornare tra i parcheggi del supermercato, ha bisogno di condurre una vita preservata e di ricevere tanto amore.

Solo adozioni responsabili, vita in sicurezza e accettato come componente della Famiglia.

Info inviate un messaggio whatsapp alla redazione di radio zampetta sarda al

348 0941 632 con scritto riferimento adozione Ulisse.

Date una possibilità di rinascita al dolcissimo Ulisse!

